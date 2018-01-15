Эрдоган намерен уничтожить создаваемые США в Сирии «силы безопасности»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении «уничтожить еще до появления» создаваемые США в Сирии «силы безопасности границ».

Он заявил, что военные силы Анкары могут начать военную операцию в сирийском районе Африн «в любую минуту».

«Нашей целью является уничтожение этой террористической армии еще до ее появления. Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ», — приводит слова Эрдогана Анатолийское агентство.

Президент Турции также назвал ошибкой сотрудничество Вашингтона с сирийскими курдами из оппозиционной партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны».

Как сообщал портал iz.ru, 15 января представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил заявил о старте формирования отрядов новых «сил безопасности границы» в Сирии.

Турецкий МИД осудил инициативу Вашингтона, назвав ее угрозой национальной безопасности и территориальной целостности Сирии.

Вице-президент Турции Бекир Бодзаг обвинил США в формировании «террористической армии» и назвал инициативу Вашингтона игрой с огнем.