Коалиция во главе с США создает новые «силы безопасности границы» в Сирии

Международная коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) начала создание новых «сил безопасности границы» в Сирии, а также приступила к обучению ее членов. Об этом в воскресенье, 14 января сообщает The Defense Post со ссылкой на представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила.

EXCLUSIVE: Coalition retraining 15,000 veteran SDF fighters to serve as part of new Syrian border security force https://t.co/vBHtNYTBl6 pic.twitter.com/0q7OAD057L — The Defense Post (@DefensePost) January 13, 2018

«В первом наборе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель создать численность сил примерно в 30 тыс. человек», — сказал представитель коалиции журналистам.

В пресс-службе уточнили, что группировка сил будет размещена вдоль долины реки Евфрат, уточняет RT.

Ранее в январе коалиция сообщила о смерти своего военнослужащего. Мужчина погиб 8 января в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями.