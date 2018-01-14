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Коалиция во главе с США создает новые «силы безопасности границы» в Сирии

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Фото: REUTERS/Rodi Said
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Международная коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) начала создание новых «сил безопасности границы» в Сирии, а также приступила к обучению ее членов. Об этом в воскресенье, 14 января сообщает The Defense Post со ссылкой на представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила.

«В первом наборе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель создать численность сил примерно в 30 тыс. человек», — сказал представитель коалиции журналистам. 

В пресс-службе уточнили, что группировка сил будет размещена вдоль долины реки Евфрат, уточняет RT

Ранее в январе коалиция сообщила о смерти своего военнослужащего. Мужчина погиб 8 января в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. 

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