Коалиция во главе с США сообщила о гибели своего военного

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) сообщила о смерти своего военнослужащего, информирует «РИА Новости».

Уточняется, что он погиб 8 января в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. Его имя и обстоятельства смерти будут опубликованы по желанию властей соответствующей страны.

Проводится расследование.

4 января стало известно, что при внезапном обстреле боевиками территории российской военной базы Хмеймим погибли двое военнослужащих.