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В Турции обвинили США в создании «террористической армии» в Сирии

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Фото: Global Look Press/Hummam Sheikh Ali
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Вашингтон создает в Сирии новую «террористическую армию». Такое мнение выразил вице-премьер Турции Бекир Бодзаг, комментируя инициативу США по формированию «сил безопасности границы» и военной подготовке членов Сирийских демократических сил (СДС).

Он также назвал инициативу Вашингтона «игрой с огнем», передает «Федеральное агентство новостей»

Как сообщал портал iz.ru, 15 января представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил заявил о старте формирования отрядов новых «сил безопасности границы» в Сирии.

По его словам, в настоящее время подготовку под руководством коалиции проходят 230 членов СДС, а конечная численность отрядов должна составить 30 тыс. человек

МИД Турции ранее осудил инициативу Вашингтона, назвав ее угрозой национальной безопасности и территориальной целостности Сирии. 

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