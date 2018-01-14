Пушков рассказал о подготовке США к «расчленению» Сирии

Планы коалиции во главе с США по формированию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» имеют под собой цель раздробить страну, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

О соответствующем решении коалиции стало известно 14 января. Военная группировка союзников США создается совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). Подготовка солдат уже началась.

«Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии так называемые «силы безопасности» численностью до 30 тыс. человек — это путь к подготовке фактического расчленения страны», — написал он в своем Twitter.

По словам сенатора, официально США выступают за единую Сирию, а «на деле — за раздробленную».

Как считает депутат Леонид Слуцкий, намерения коалиции могут говорить о желании сменить режим президента Сирии Башара Асада.