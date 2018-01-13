Турция перебросила военную технику на границу с Сирией

Турция направила колонну военной техники к границе с Сирией после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил «оторвать голову» сирийским курдам, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военный источник.

Среди техники было и пять танков, их транспортировали на грузовых машинах.

По словам собеседника агентства, тяжелая военная техника была направлена для усиления приграничного контингента.

13 января Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии, подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG). По его словам, эти районы Сирии являются «поясом террора».