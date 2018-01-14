Слуцкий назвал цель планов США по созданию «сил безопасности Сирии»

Планы коалиции во главе с США по формированию в Сирии так называемых «сил безопасности границы» (СБГ) говорит о желании сменить режим Башара Асада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

О соответствующем решении США стало известно 14 января. Военная группировка коалиции будет создана совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС). Подготовка солдат уже началась.

«Возникнет вопрос: с какой целью создаются новые силы коалиции? Не говоря о том, что продолжение пребывания западных военных сил на территории Сирии нарушает ее суверенитет, такая линия может доказывать, что реальная цель США — это смена режима (Башара Асада) любой ценой, а не продолжение борьбы с международным терроризмом», — приводит его слова «Интерфакс».

По словам депутата, действия коалиции вряд ли направлены на реальное урегулирование ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что власти страны не приглашали ни США, ни их союзников на свою территорию.