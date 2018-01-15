Турция назвала угрозой для безопасности планы США обучать курдов в САР

Турция заявила об угрозе для нацбезопасности страны, которую создает планируемая международной коалицией во главе с США подготовка отрядов Сирийских демократических сил (СДС) для охраны сирийско-турецкой границы. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел республики.

Представители ведомства осудили решение Вашингтона, назвав его ошибочным.

«Сотрудничество США с партией «Демократический союз» (ДС) и отрядами «Сил народной самообороны» (СНС), которое противоречит данным Вашингтоном обязательствам и сделанным ранее заявлениям, угрожает нашей национальной безопасности и территориальной целостности Сирии. Мы не приемлем такого рода инициативы», — приводит ТАСС выдержку из заявления внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в МИДе напомнили о праве Турции устранять любого рода угрозы.

15 января представитель пресс-службы коалиции Томас Вил сообщил, что коалиция приступила к обучению членов отрядов новых «сил безопасности границы» в Сирии. По его словам, объединение планирует сформировать группировку численностью в 30 тыс. человек. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия совместно с партнерами будет принимать меры из-за создания в Сирии «сил безопасности границы».