Прямой эфир

В Госдуме обещают ответ на создание США «сил безопасности границы» в Сирии

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия и партнеры будут принимать меры из-за создания коалицией во главе с США «сил безопасности границы» в Сирии.

«Оно (поведение коалиции во главе с США) стоит в прямом противостоянии, и, безусловно, какие-то меры мы и наши коллеги по стабилизации ситуации в Сирии будем принимать», — заявил он  журналистам «РИА Новости». 

Ранее 14 января сообщалось, что коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) начала создание новых «сил безопасности границы» в Сирии, а также приступила к обучению ее членов. 

Планы коалиции также прокомментировали в Турции. По словам представителя турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына, США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган пригрозил «оторвать головы» курдским террористам на севере Сирии
В МИДе рассказали об оккупации США части Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017