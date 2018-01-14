В Госдуме обещают ответ на создание США «сил безопасности границы» в Сирии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия и партнеры будут принимать меры из-за создания коалицией во главе с США «сил безопасности границы» в Сирии.

«Оно (поведение коалиции во главе с США) стоит в прямом противостоянии, и, безусловно, какие-то меры мы и наши коллеги по стабилизации ситуации в Сирии будем принимать», — заявил он журналистам «РИА Новости».

Ранее 14 января сообщалось, что коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) начала создание новых «сил безопасности границы» в Сирии, а также приступила к обучению ее членов.

Планы коалиции также прокомментировали в Турции. По словам представителя турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына, США предпринимают шаги, которые узаконивают террористическую организацию.