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Анкара ответила на планы США по созданию «сил безопасности границы» в Сирии

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Фото: REUTERS/Yasin Bulbul/Presidential Palace
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Планы Вашингтона по созданию так называемых сил безопасности границы на подконтрольной США территории Сирии неприемлемы. Об этом заявил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. 

«США предпринимает шаги, которые узаконивают террористическую организацию, — это вызывает беспокойство и является неприемлемым», — приводит его слова телеканал NTV.

Калын подчеркнул, что Турция оставляет за собой право на «любую борьбу с терроризмом» как внутри страны, так и за ее пределами.

«Турция примет все меры для обеспечения своей безопасности», — отметил он.

Ранее 14 января издание Defense Post со ссылкой на представителя коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) сообщило, что военные создадут в САР так называемые силы безопасности границы. По его словам, сейчас подготовку проходят около 230 человек. Конечная цель — создать силы численностью 30 тыс. человек.

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