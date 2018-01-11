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В МИДе рассказали об оккупации США части Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальные заявления американской администрации, что военные США борются в Сирии с террористами, малоубедительны. Они не выдерживают никакой критики, заявили в российском МИДе. Москва заявила, что американские военные подразделения фактически оккупировали территорию рядом с сирийским городом Эт-Танф, где находится крупнейший в Сирии лагерь беженцев Эр-Рукбан.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского министерства иностранных дел. В документе указано, что попытки Вашингтона оправдать применение вооруженной силы против суверенитета Сирии недопустимы, передает телеканал «Звезда».

В МИДе также отметили, что подготовка боевиков сирийской оппозиции продолжается в американских опорных пунктах.

«В американских опорных пунктах продолжается подготовка боевиков сирийских незаконных вооруженных формирований. Для гуманитарных конвоев ООН, которые пытались попасть в Рукбан с сирийской территории, «граница» остается герметично закрытой», — приводит «Федеральное агентство новостей» выдержку из заявления.

МИД РФ требует отмены любых ограничений на доступ гумконвоев в лагерь беженцев.

8 января в Пентагоне рассказали о том, что беспилотники и технологии для проведения атак, подобных нападению на российскую базу Хмеймим 6 января, террористы могли легко приобрести на открытом рынке, и это повод для беспокойства.

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