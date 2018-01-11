МО РФ ведет мониторинг применения вооружения и военной техники боевиками в Сирии

Минобороны РФ отслеживает применение всех типов вооружения и военной техники боевиками на территории Сирии.

Об этом заявили в Генштабе ВС РФ в четверг, 11 января.

«Вырабатываются необходимые меры противодействия. Это в полной мере относится и к беспилотным летательным аппаратам», — цитирует «РИА Новости» генерал-майора Александра Новикова.

6 января на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе была совершена атака с помощью 13 дронов. Управление шестью удалось перехватить специалистам. Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, другие три взорвались после столкновения с землей. Оставшиеся семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».