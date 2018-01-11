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Генштаб ВС РФ не исключил украинского следа в атаке беспилотников на Хмеймим

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, выступало вещество ТЭН, производимое в том числе на Украине.

Об этом сообщил журналистам в четверг, 11 января, начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.

«Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», — уточнил он, передает «РИА Новости». 

Новиков отметил, что ТЭН превосходит по мощности гексоген. По его словам, данное вещество не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов.

По его словам, сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя.

Боевики предприняли попытку беспилотной атаки на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе в ночь на 6 января.

Всего, по данным Минобороны, атаку пытались совершить с помощью 13 дронов. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками боевиков. Оставшиеся семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

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