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Путин опроверг теорию о «кустарном» происхождении атаковавших Хмеймим дронов

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин заявил, что беспилотники, атаковавшие российскую базу в Сирии, были лишь закамуфлированы под кустарные, на самом деле они имели высокотехнологичное оборудование.

«Эти летательные аппараты закамуфлированы – хочу это подчеркнуть – закамуфлированы под кустарное производство. На самом деле там совершенно очевидно есть элементы высокотехнологичного характера», – сказал глава государства на встрече с журналистами 11 января. 

Также Путин заявил, что российской стороне известны организаторы провокации с атакой дронов. Называть страну-организатора он не стал, но отметил, что атака не имеет никакого отношения к Турции.

«Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей. И вторая цель — это, конечно же, наши отношения с партнерами —Турцией и Ираном. Это попытка разрушить эту отношения», — сказал президент на встрече с журналистами.

Ранее ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что сбитый в небе над Сирией в районе Хмеймима беспилотники террористов является образцом кустарного производства.

11 января Минобороны показало дроны сирийских террористов. Представители ведомства обратили внимание на примитивную сборку беспилотников, но отметили, что она не имеет ничего общего с примененными в них техническими решениями.

6 января на российскую базу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе была совершена атака с помощью 13 дронов. Управление шестью из них удалось перехватить специалистам, оставшиеся семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

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