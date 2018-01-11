Минобороны показало «примитивно собранные» дроны сирийских террористов

В Министерстве обороны России во время брифинга показали дроны, атаковавшие российские базы в Сирии. Представители ведомства обратили внимание на примитивную сборку беспилотников, но отметили, что она не имеет ничего общего с примененными в них техническими решениями.

«Разработка таких смертоносных машин требует хороших специальных знаний, практических навыков и опыта эксплуатации беспилотников», — сказал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает «РИА Новости».

Боевики предприняли попытку беспилотной атаки на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе в ночь на 6 января. В Минобороны РФ уточнили, что всего были задействованы 13 дронов, атака была отражена.

В Генштабе ВС РФ сообщили, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в данных беспилотниках выступало вещество ТЭН, производимое в том числе на Украине.

11 января появились данные, что украинские спецслужбы планируют провести «атаку дронов» на Крым, которая будет похожа на нападение в Сирии.



