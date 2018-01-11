Прямой эфир

Минобороны показало «примитивно собранные» дроны сирийских террористов

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве обороны России во время брифинга показали дроны, атаковавшие российские базы в Сирии. Представители ведомства обратили внимание на примитивную сборку беспилотников, но отметили, что она не имеет ничего общего с примененными в них техническими решениями.

«Разработка таких смертоносных машин требует хороших специальных знаний, практических навыков и опыта эксплуатации беспилотников», — сказал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает «РИА Новости».

Боевики предприняли попытку беспилотной атаки на российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе в ночь на 6 января. В Минобороны РФ уточнили, что всего были задействованы 13 дронов, атака была отражена.

В Генштабе ВС РФ сообщили, что основой взрывчатого вещества боеприпасов в данных беспилотниках выступало вещество ТЭН, производимое в том числе на Украине.

11 января появились данные, что украинские спецслужбы планируют провести «атаку дронов» на Крым, которая будет похожа на нападение в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генштаб ВС РФ предупредил об угрозе атак дронов в любой точке мира
Депутат Госдумы рассказал о подготовке Украиной «атаки дронов» на Крым


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017