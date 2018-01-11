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Путин назвал условие для восстановления отношений с США

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном начнутся улучшаться, когда США проявят «мужество и здравый смысл». Такое мнение глава государства высказал в четверг, 11 января, на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды».

«Это <нормализация отношений> зависит не от нас. Мы готовы, однако  внутриполитическая ситуация в Штатах не успокаивается. Мы это с вами видим и понимаем, что российская карта разыгрывается внутри политической жизни США, и всё время запугивают действующего президента импичментом, в качестве аргумента выдают мнимое вмешательство России», — констатировал российский лидер.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в стране, проходившие в 2016 году. Москва подобные заявления опровергает, отмечая их абсурдность и бездоказательность. В частности, 11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные обвинения с американской стороны вредят не только двусторонним отношениям, но и самим Штатам.

«Мы можем лишь выразить сожаления в связи с продолжающейся этой кампанией», — добавил представитель Кремля.

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