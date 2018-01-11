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Путин рассказал, где провел новогодние праздники

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Фото: IZ.RU
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Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что все праздники проводит в России. Он отметил, что наступивший 2018 год он встретил дома и на несколько дней ездил в Сибирь.

«Там действительно был мороз — минус 33, но мне это нравится», — сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств.

Портал iz.ru писал о том, что обращение президента к жителям страны стало самой рейтинговой программой российского телевизионного эфира 31 декабря.

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