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Обращение Путина стало самым рейтинговым в новогоднем телеэфире

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Обращение президента Владимира Путина к жителям страны стало самой рейтинговой программой российского телевизионного эфира 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба «Первого канала» со ссылкой на исследование компании Mediascope.

«По традиции, самым рейтинговым эфирным событием 31 декабря стало новогоднее обращение президента России на «Первом канале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейтинг телеобращения российского лидера на «Первом канале» среди зрителей 4 лет и старше составил 15,1%, на «Россия 1» — 12,5%.

В своем новогоднем обращении Владимир Путин рассказал об условии важных перемен в жизни каждого, подчеркнул роль современных технологий в общении с близкими и особо поздравил всех работающих в новогоднюю ночь.

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