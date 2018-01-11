Путин заявил о «проколе» США в связи с критикой России из-за Навального

Президент России Владимир Путин считает, что США «прокололись» в связи с критикой в адрес РФ из-за недопуска Алексея Навального к участию в выборах 2018 года.

Об этом он сказал 11 января на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды».

«Он же не единственный, кого не допустили, но почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и у руководства других стран», — отметил Путин.

По его словам, это свидетельствует о том, что США хотели продвинуть в политическую сферу России именно эту кандидатуру.

«В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали», — отметил президент.

25 декабря 2017 года Центризбирком отказался регистрировать группу избирателей, созданную для поддержки Навального. Это связано с наличием у оппозиционера непогашенной судимости по тяжкой статье.