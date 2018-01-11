Прямой эфир

Путин заявил о «проколе» США в связи с критикой России из-за Навального

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин считает, что США «прокололись» в связи с критикой в адрес РФ из-за недопуска Алексея Навального к участию в выборах 2018 года.

Об этом он сказал 11 января на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды».

«Он же не единственный, кого не допустили, но почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и у руководства других стран», — отметил Путин.

По его словам, это свидетельствует о том, что США хотели продвинуть в политическую сферу России именно эту кандидатуру.

«В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали», — отметил президент.

25 декабря 2017 года Центризбирком отказался регистрировать группу избирателей, созданную для поддержки Навального. Это связано с наличием у оппозиционера непогашенной судимости по тяжкой статье. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В преддверии разрешенных митингов Навальный уехал из России
Заявление ЕС о недопуске Навального к выборам вызвало недоумение в ЦИК

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017