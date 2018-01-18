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Пентагон заявил о тяжелых боях против ИГ в долине Евфрата

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Фото: Global Look Press/Kevin Dietsch/Pool/Cnp
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Тяжелые бои против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) продолжаются в долине Евфрата.

«Военная кампания против ИГ в Сирии не закончена, тяжелые бои всё еще идут в средней части долины реки Евфрат», — говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

При этом в Пентагоне отмечают, что ИГ пока не удалось отвоевать обратно ни одного района.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство».

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