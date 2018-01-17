США намерены сохранить военное присутствие в Сирии

США планируют сохранить свое военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, Соединенные Штаты будут сохранять военное присутствие в Сирии, «чтобы гарантировать, что ИГ не сможет возникнуть вновь», передает ТАСС.

«Мы не можем допустить тех же ошибок, которые были сделаны в 2011 году, когда преждевременный уход из Ирака позволил «Аль-Каиде» выжить и в конце концов превратиться в ИГ», — сказал Тиллерсон в ходе выступления в Стэнфордском университете.

Ранее британский министр по делам Ближнего Востока Алистер Берт заявил, что сирийская армия продолжает бомбардировки и обстрелы зон деэскалации в Восточной Гуте и в Идлибе, несмотря на взятые на себя обязательства.