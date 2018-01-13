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Пентагон оценил стратегию обеспечения нацбезопасности России

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Фото: ТАСС
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Руководство США полагает, что Россия в стратегии обеспечения нацбезопасности страны сделала ошибочную ставку на ограниченное применение ядерного оружия. Такие выводы приводятся в проекте новой ядерной доктрины Соединенных Штатов, обнародованном интернет-изданием Huffington Post.

«Москва угрожает... ограниченным применением ядерного оружия первой, наводя на мысль об ошибочном расчете на то, что... ядерные угрозы или ограниченное применение [атомных боезарядов] первой способны парализовать США и НАТО и, таким образом, завершить [потенциальный] конфликт на условиях, выгодных для России», — приводит ТАСС выдержку из документа.

В доктрине подчеркивается, что официальные лица в США называют такую позицию российской доктриной «эскалации ради деэскалации». При этом руководство США заявляет, что под деэскалацией в этом случае подразумевается ошибочное представление Москвы о капитуляции Запада на выгодных для нее условиях.

Авторы проекта доктрины ставят цель американской администрации донести до России, что любое ограниченное применение ядерного оружия «фундаментально изменит природу конфликта и повлечет за собой неисчислимые и непереносимые издержки для Москвы».

«Американский потенциал сдерживания, ориентированный на Россию, следовательно, будет способен при любых условиях держать под угрозой всё то, что представляет наибольшую ценность для руководства России», — говорится в документе.

США также признали в проекте доктрины, что Россия значительно превосходит Соединенные Штаты и их союзников в производстве ядерного оружия.

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