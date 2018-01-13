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США обещают не проводить ядерные испытания без необходимости

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Фото: National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office
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США обещают не возобновлять без необходимости проведение ядерных испытаний, говорится в предварительной версии новой ядерной доктрины США (Nuclear Posture Review, NPR), которую опубликовало издание The Huffington Post.

«США не будут возобновлять проведение ядерных испытаний, если только это не будет необходимо для обеспечения безопасности и эффективности американского ядерного арсенала», — сказано в документе.

Кроме того, в NPR Вашингтон призывает все обладающие ядерным оружием страны объявить или присоединиться к мораторию на ядерные испытания.

В предварительной версии документа также говорится о необходимости США увеличить расходы на арсенал ядерного сдерживания более чем в два раза в следующие 10 лет.

Ядерная доктрина будет впервые пересмотрена за 8 лет по распоряжению президента США Дональда Трампа. Окончательную версию NPR планируется выпустить в феврале.

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