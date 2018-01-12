«Слегка ядерная» ракета для России

В США намерены разработать маломощный ядерный боевой блок для морских ракет Trident, который нужен, чтобы сдерживать Россию. Об этом британской газете The Guardian рассказал Джон Вольфстал, бывший помощник предыдущего президента США Барака Обамы. Что не так с этой идеей и какие еще проблемы кроются в проекте новой ядерной стратегии Вашингтона — в материале iz.ru.

Стратегический крен

Джон Вольфстал — американский независимый эксперт в области ядерного оружия, участник подготовки договора СНВ-3 с американской стороны. В 2014–2017 годах он занимал пост специального помощника Обамы по вопросам разоружения и нераспространения. Команда Трампа уже в конце января издаст свою версию ядерной стратегии страны (Nuclear Posture Review, NPR; предыдущая была выпущена Обамой в 2010 году), и Вольфстал поделился с британской прессой своими впечатлениями о промежуточной версии документа.

Как представитель ушедшей администрации демократов, он оценивает новую NPR-2018 неоднозначно. С одной стороны, в тексте, по словам Вольфстала, «грамотно, умеренно, но сильно» проводится мысль о сдерживании России, Китая и КНДР с целью предотвратить применение ими ядерного оружия под угрозой «масштабных последствий». С другой стороны, ядерная стратегия США станет куда более «ястребиной» и в неё предполагается включить несколько пунктов, с которыми он не может согласиться.

сша Джон Вольфстал Фото: csis.org

Так, Вашингтон готовится объявить о свокм праве использовать ядерное оружие в ответ не только на ядерное нападение, но и на применение неядерных средств, приведшее к массовым жертвам, поражению критически важных инфраструктур и выводу из строя центров связи и управления стратегическими силами. Это положение можно понять — в российской военной доктрине еще с весны 2000 года прописано право превентивного применения ядерного оружия в ответ на действия, угрожающие существованию государства.

Но наибольшие возражения (и, судя по всему, настоятельное желание пообщаться с прессой) у Вольфстала вызвало одно из предложений, оставленных в стратегии даже после всех правок. Баллистические ракеты Trident II D5, размещенные на лодках-ракетоносцах, планируется оснастить новыми ядерными боеголовками пониженной мощности.

Изменения в конструкции боеголовки, по словам Вольфстала, сведутся к снятию второй (термоядерной) ступени. Остается только праймер (заряд-инициатор), и, таким образом, блок становится обычным ядерным боеприпасом небольшой мощности.

Смысл этого новшества в том, чтобы заполучить некий новый инструмент «сдерживания России». Как полагают авторы этого предложения, начало войны между Россией и НАТО с неизбежностью приведет Москву к мысли использовать на поле боя тактическое ядерное оружие, чтобы сократить разрыв в военных потенциалах сторон. При этом авторы уверены, что Россия пытается тем самым воспользоваться нежеланием США применять достаточно мощные ядерные боеприпасы из-за каких-то локальных проблем в Восточной Европе.

Маломощное средство эскалации

За предложениями явно видны отголоски дискуссии, уже выходившей на публику. В августе прошлого года замглавы Объединенного комитета начальников штабов Пол Сельва заявил, что основу американской стратегии сдерживания должны составить маломощные высокоточные ядерные боеприпасы. «Если единственное, что мы можем предложить президенту США, — это сверхмощное оружие с высоким уровнем неизбирательного поражения, то предлагать президенту нам по сути нечего», — заявил он, пояснив, что нужно заполучить возможность «рационально, гибко и многоступенчато реагировать на возможные действия неприятеля».

Все проблемы, связанные с «высокоточной баллистикой», описывались еще раньше, когда США обнародовали планы по созданию системы «мгновенного глобального удара» (PGS). В числе предложенных средств фигурировали неядерные боеголовки для тех же ракет Trident с повышенной точностью.

сша Трайдент — семейство американских трёхступенчатых твердотопливных баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках Фото: Global Look Prees

Первое, на что тогда обратили внимание специалисты, — это то, что запуск баллистической ракеты уже является событием, фиксируемым системой предупреждения о ракетном нападении, а также на то, что на ракете, грубо выражаясь, не написано, ядерная она или «конвенционная». В результате создавалась опаснейшая ситуация, способная превратить обычный конфликт в ядерную войну, причем сразу на уровене применения стратегических вооружений.

С идеей сдерживания России от применения ТЯО в Европе с помощью стратегических «слегка ядерных» ракет наблюдается совершенно та же проблема, за одним исключением. Ситуация с точки зрения возможной эскалации еще хуже, так как Москва в этом сценарии уже рассматривает применение ядерных боеприпасов, пусть и только на театре военных действий. Кроме того, аргументация авторов инициативы, как отметил опрошенный той же The Guardian Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых, попросту не работает: в ядерной политике США никогда не возникало проблемы мощности боеприпаса, необходимого для ответных действий в эскалации.

При этом совершенно непонятно, в чем состоит оперативный смысл предложения. США уже обладают соответствующими маломощными боеприпасами, которые они могут применить в модельной ситуации конфликта в Восточной Европе, не прибегая к запуску баллистических ракет, который может спровоцировать ответно-встречный массированный ядерный удар Москвы. В частности, это тактические ядерные авиабомбы и крылатые ракеты воздушного базирования.

Единственное, в чем высокоскоростной боевой блок межконтинентальной ракеты теоретически может превосходить такие средства, — это устойчивость к системам ПРО театра военных действий. На данный момент в Европе Россия может развернуть только системы С-400 и С-300В4. Они перехватывают цели с максимальными скоростями 4800 и 4500 м/с, что соответствует ракетам средней дальности с предельной дистанцией пуска около 2,5–3,5 тыс. км. Перехват боевых блоков Trident этими системами невозможен, в отличие от борьбы с крылатыми ракетами и тактической авиацией. И даже если оставить в стороне все возражения, связанные с ядерной эскалацией, следует указать, что уже в следующем десятилетии на вооружении встанет мобильная система С-500, которая будет способна атаковать и блоки межконтинентальных ракет.

При этом Вольфстал «обрадовал» читателей тем, что нынешняя редакция NPR еще более-менее вычищена от первоначальных предложений, которые он назвал ужасными. Среди них, в частности, — запуск разработки маневрирующего боевого блока, а также отмена обязательства Вашингтона не применять ядерное оружие против неядерных государств. И хотя изрядную часть радикальных предложений удалось убрать, но, по словам Вольфстала, «всё равно это очень плохой документ».

Возвращение «Томагавка»

Особым пунктом в программе стоит возвращение на флот ядерных «Томагавков». Tomahawk TLAM-N — это стратегические крылатые ракеты с ядерным боезарядом (с регулируемым выходом мощности от 5 до 150 кт), предназначенные для атаки наземных целей на дальности до 2500 км.

Эта ракета, входившая еще в состав первых версий развернутых «Томагавков», держалась в арсеналах флота до начала 2010-х, но к 2013-му была снята с вооружения в пользу обычных высокоточных вариантов. Ее ядерные боевые части W80 после модернизации собирались использовать для оснащения перспективной дальней ракеты LRSO, создание которой на тот момент аккуратно относили на период после 2025 года.

сша Tomahawk TLAM-N Фото: Global Look Prees/Christopher Senenko/U.S .Navy

Теперь ядерный «Томагавк» опять понадобился. Причем это решение подается как противовес стратегическим крылатым ракетам наземного базирования 9М729, которые якобы развернула Россия в нарушение договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Драка за будущее

Заметим, что перед нами пока не итоговая версия NPR-2018, а всего лишь дискуссия по поводу одного из пунктов этого документа. Вольфстал, обнародовавший сведения, перевел в публичную плоскость борьбу нескольких групп влияния за финальную редакцию ядерной стратегии США. Активное включение в обсуждение американской независимой экспертизы, например, Кристенсена, призвано создать определенное давление на «ястребов».

Тем не менее общая линия нынешней администрации хорошо видна. Трамп — человек гораздо более откровенный и последовательный, чем обычный вашингтонский политик. Еще до выборов он честно заявил, что не понимает, в чем смысл ядерного оружия, если его невозможно применять. Результат: его администрация пытается написать документ, готовящий условия для дальнейшего доктринального закрепления понятия ограниченной ядерной войны с применением маломощных боеприпасов.

Эту проблему создавала и модернизация американского тактического ядерного оружия. Разработка корректируемой авиабомбы B61-12 с пониженным выходом мощности, новой инерциальной системой, комплектом управляемых рулей и приемной аппаратурой спутниковой навигации уже вызывала вопросы. Не приведет ли появление со сниженными «побочными последствиями» к понижению порога применения ядерного оружия?