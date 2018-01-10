Клинцевич оценил планы США по созданию новой ядерной боеголовки

Новая ядерная доктрина США и модификация их баллистических ракет не в состоянии изменить стратегическое соотношение сил в мире в пользу американской стороны. Об этом заявил 10 января первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Думаю, что всё это очень похоже на пиар: своего рода американский ответ на успехи российского оружия в Сирии», — цитирует сенатора «РИА Новости».

По его словам, никакая ядерная боеголовка не в состоянии изменить стратегическое соотношение сил в мире в пользу США. И Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, отметил Клинцевич.

Сенатор напомнил, что у российских военных есть уникальная система ПРО, которая «способна перехватить всё, что летит». Кроме того, страна на порядок опережает США в развитии средств радиоэлектронной борьбы, считает он.

Ранее 10 января СМИ сообщили, что американские власти намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку для сдерживания России от использования тактического оружия в конфликте в Восточной Европе.

Сторонники контроля за вооружениями считают, что это значительно повышает вероятность развязывания ядерной войны.