СМИ сообщили о планах Эквадора по высылке Ассанжа из посольства

Правительство Эквадора ищет возможного посредника для достижения соглашения с Великобританией по поводу «неустойчивого» положения основателя WikiLeaks. Об этом сообщила во вторник, 9 января, глава МИД республики Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Глава МИД Эквадора агентству France-Presse заявила о том, что в качестве посредника может выступить «третья страна или отдельная личность». Ассанж разозлил президента республики Ленина Морено своими сообщениями в Twitter о его союзниках, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о заявлении Эквадора о том, что они готовы предоставлять убежище основателю WikiLeaks, пока существует угроза нарушения его прав.

Ассанж находится в эквадорской дипмиссии в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежище, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест.