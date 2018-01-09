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СМИ сообщили о планах Эквадора по высылке Ассанжа из посольства

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Фото: Global Look Press/Tolga Akmen
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Правительство Эквадора ищет возможного посредника для достижения соглашения с Великобританией по поводу «неустойчивого» положения основателя WikiLeaks. Об этом сообщила во вторник, 9 января, глава МИД республики Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Глава МИД Эквадора агентству France-Presse заявила о том, что в качестве посредника может выступить «третья страна или отдельная личность». Ассанж разозлил президента республики Ленина Морено своими сообщениями в Twitter о его союзниках, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о заявлении Эквадора о том, что они готовы предоставлять убежище основателю WikiLeaks, пока существует угроза нарушения его прав.

Ассанж находится в эквадорской дипмиссии в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежище, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест.

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