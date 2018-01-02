Мировая общественность пытается разгадать загадочный твит Ассанжа

Мировая общественность пытается разгадать загадочное послание основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которое он опубликовал в Twitter 1 января.

Первая в этом году запись правозащитника представляет собой код из 60 знаков и ссылку на клип Paper Planes певицы M.I.A.

В ролике девушка поет о том, что у нее данных больше, чем у КГБ.

Некоторые пользователи соцсетей предположили даже, что Ассанж уже мертв, а его твит – это тайное послание, после которого Wikileaks выложит сверхсекретные данные и важные документы.

Посольство Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks проживает с 2012 года, не смогло прокомментировать или разъяснить ситуацию, сообщает RT, журналисты которого попытались уточнить информацию об Ассанже.

Как сообщал портал iz.ru, 25 декабря 2017 года, в канун католического рождества, аккаунт основателя WikiLeaks таинственным образом был удален из Twitter. При этом на странице ВМС США появился твит, который содержал только имя разоблачителя в кавычках.

Спустя несколько часов аккаунт Ассанжа был восстановлен, а на официальной странице WikiLeaks появилась запись о том, что он по-прежнему находится на территории посольства Эквадора.