Джулиан Ассанж лишился своего Twitter-аккаунта

Аккаунт основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пропал из социальной сети Twitter. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает International Business Times.

Пока нет данных, был ли аккаунт заблокирован техподдержкой Twitter или Ассанж сам удалил его. Некоторые пользователи не исключают, что профиль Ассанжа был взломан хакерами и удален.

В официальном аккаунте WikiLeaks в Twitter пока нет никаких комментариев по данной теме.

Ранее в декабре британский суд признал организацию WikiLeaks средством массовой информации.