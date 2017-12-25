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Аккаунт Ассанжа в Twitter восстановили

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Tolga Akmen
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Аккаунт основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в социальной сети Twitter снова доступен. В микроблоге Ассанжа уже появились новые записи.

Ранее СМИ сообщили, что аккаунт основателя WikiLeaks в Twitter исчез. О причинах исчезновения учетной записи не сообщается.

WikilLeaks — некоммерческий интернет-ресурс, публикующий секретные материалы, полученные из анонимных источников или при утечке информации. Был основан в 2006 году группой энтузиастов, которую впоследствии возглавил Джулиан Ассанж. Широкую известность WikiLeaks получил в 2010 году после публикации материалов об операциях США в Афганистане и Ираке.

Сейчас Ассанж находится в дипмиссии Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию и в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь за обнародование секретных документов Госдепа. Эквадор предоставил убежище Джулиану Ассанжу в 2012 году.

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