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СМИ сообщили об исчезновении крупной суммы в биткоинах со счета WikiLeaks

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Со счета WikiLeaks исчезли пожертвования на сумму $25 млн в биткоинах.

Об этом сообщило в воскресенье, 31 декабря, издание Daily Beast со ссылкой на свои источники.

В частности, в 2013 году организация перевела на неизвестные счета около 3 тыс. биткоинов, сообщает «РИА Новости».

Примерно половину от этой суммы могли конвертировать из криптовалюты в обычную.

WikiLeaks — некоммерческий интернет-ресурс, публикующий секретные материалы, полученные из анонимных источников или при утечке информации. Был основан в 2006 году группой энтузиастов, которую впоследствии возглавил Джулиан Ассанж.

В четверг, 14 декабря, стало известно, что британский суд признал организацию WikiLeaks средством массовой информации.

Эта формулировка поможет избежать передачи США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поскольку в Великобритании к свободе печати относятся с особым пиететом.

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