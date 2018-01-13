США признали ядерное преимущество России

Россия значительно превосходит США и их союзников в производстве ядерного оружия, говорится в проекте новой ядерной американской доктрины, информирует РЕН ТВ.

Американцы признали преимущества Москвы и в нестратегических ядерных силах, говорится в документе.

«Россия располагает значительными преимуществами перед США и их союзниками в отношении производства ядерного оружия и нестратегических ядерных силах», — приводит «Федеральное агентство новостей» выдержку из проекта ядерной доктрины. Пентагон обращает внимание, что в России ведется работа над созданием разностороннего и современного набора нестратегических систем и ядерного, и обычного вооружения.

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования.