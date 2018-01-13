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США заявили о необходимости вдвое увеличить расходы на ядерный арсенал

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Department of Defense
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США необходимо в следующие 10 с лишним лет увеличить расходы на свой арсенал ядерного сдерживания более чем в два раза. Такой вывод содержится в предварительной версии новой ядерной доктрины США (Nuclear Posture Review, NPR), которую опубликовало издание Huffington Post.

В документе говорится, что на сегодняшний день расходы на ядерное сдерживание составляют порядка 3% от ежегодного оборонного бюджета США, который составляет примерно $700 млрд.

«Дополнительное финансирование (в размере) еще 3–4% в течение более чем десяти лет будет требоваться для замены этих устаревающих систем. Это высший приоритет Министерства обороны (США)», — подчеркивается в доктрине.

Подготовить новую доктрину распорядился президент США Дональд Трамп 27 января минувшего года. Она будет пересмотрена впервые за 8 лет. Окончательную версию NPR планируется выпустить в феврале.

Как ранее выяснили СМИ, благодаря положениями доктрины США планируют ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку для сдерживания России.

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