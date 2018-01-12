Пентагон готовится отразить кибератаку «терабайта смерти»
Минобороны США готовится отразить «терабайт смерти» — масштабную кибератаку на ведомство.
С таким заявлением в четверг, 11 декабря, выступил глава управления оборонных информационных систем Минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн.
«Мы подвергаемся 600-гигабайтным атакам на точки доступа в интернет, и это уникальные, различные способы атаки, о которых мы не знали раньше», — цитирует его «Звезда».
Линн добавил, что Пентагон готов к более масштабным атакам против своих сетей с 3,2 млн пользователей.
В декабре британское руководство обвинило КНДР в кибератаке с использованием вируса-вымогателя WannaCry, который атаковал около 45 тыс. компьютеров с операционной системой Windows в 74 странах.
Портал iz.ru рассказал, что власти Великобритании примут участие в разработке доктрины сдерживания кибератак по аналогии с доктринами сдерживания времен холодной войны.