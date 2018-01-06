Пентагон анонсировал новую военную стратегию США

Новая военная стратегия США будет опубликована 19 января, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Там будет относительно толстая засекреченная стратегия и более краткая, которая изложена в несекретном виде», – сообщил Мэттис в ходе общения с журналистами.

Как ожидается, позднее американское оборонное ведомство представит рамочные стратегии по ядерным документам и противоракетной обороне.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в декабре Белый дом представил новую стратегию нацбезопасности США, согласно которой основными угрозами для страны являются «страны-изгои» Иран и КНДР, «ревизионистские» действия России и Китая, а также международные террористические организации.