Глава Агентства нацбезопасности США собрался в отставку

Глава Агентства национальной безопасности (АНБ) США, адмирал Майкл Роджерс объявил о намерении уйти в отставку весной 2018 года.

Об этом руководитель одного из самых засекреченных в Соединенных Штатах Америки разведведомств сообщил своим сотрудникам на днях, передает Reuters.

Детали и причины его ухода не приводятся, известно лишь, что новый руководитель АНБ будет назначен президентом Дональдом Трампом уже в январе. После чего кандидатуру должен будет утвердить Сенат США.

Роджерс был назначен директором Агентства нацбезопасности в январе 2014 года бывшим американским лидером Бараком Обамой.