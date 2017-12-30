РФ готова строить связи с США даже с их концепцией нацбезопасности

РФ готова выстраивать отношения с США, несмотря на новую американскую стратегию национальной безопасности, которая провозглашает Россию и Китай конкурентами на мировой арене.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью RTVi.

«Мы видим многие ущербные моменты в этой концепции. Но мы готовы работать и выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки», — цитирует диппредставителя ТАСС.

18 декабря в Вашингтоне представили новую стратегию нацбезопасности США, согласно которой основными угрозами для страны являются «страны-изгои» Иран и КНДР, «ревизионистские» действия России и Китая, а также международные террористические организации.

26 декабря секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что за образами «стран-агрессоров» США скрывают установки времен холодной войны. При этом он отметил, что военный бюджет Штатов на 2018 год составил почти $700 млрд, из которых $100 млн будут направлены на укрепление обороны стран Прибалтики, а $350 млн — на военную помощь Украине.