Патрушев обвинил США в навязывании установок времен холодной войны

За образами «стран-агрессоров» США скрывают установки времен холодной войны. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«За навязываемыми Вашингтоном образами стран-агрессоров стоят реальные экономические интересы и все те же, не меняющиеся десятилетиями экспансионистские установки времён холодной войны», — заявил он в интервью газете «Аргументы и факты».

Патрушев напомнил, что в новой американской стратегии национальной безопасности Иран и КНДР названы странами-изгоями, а Россия и Китай — «ревизионистскими авторитарными державами», которые бросают вызов США и стремятся подорвать их безопасность. При этом он отметил, что военный бюджет Штатов на 2018 год составил почти $700 млрд, из которых $100 млн будут направлены на укрепление обороны стран Прибалтики, а $350 млн — на военную помощь Украине.

«В истории XX века есть множество примеров того, к каким страшным последствиям привели такие вливания из-за океана», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее портал iz.ru сообщал, что российское внешнеполитическое ведомство оценило новую стратегию нацбезопасности США. По мнению МИД РФ, ключевой посыл стратегии — «мир с позиции силы» — ведет лишь к противостоянию.