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Патрушев обвинил США в навязывании установок времен холодной войны

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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За образами «стран-агрессоров» США скрывают установки времен холодной войны. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. 

«За навязываемыми Вашингтоном образами стран-агрессоров стоят реальные экономические интересы и все те же, не меняющиеся десятилетиями экспансионистские установки времён холодной войны», — заявил он в интервью газете «Аргументы и факты»

Патрушев напомнил, что в новой американской стратегии национальной безопасности Иран и КНДР названы странами-изгоями, а Россия и Китай — «ревизионистскими авторитарными державами», которые бросают вызов США и стремятся подорвать их безопасность. При этом он отметил, что военный бюджет Штатов на 2018 год составил почти $700 млрд, из которых $100 млн будут направлены на укрепление обороны стран Прибалтики, а $350 млн — на военную помощь Украине. 

«В истории XX века есть множество примеров того, к каким страшным последствиям привели такие вливания из-за океана», — подчеркнул секретарь Совбеза. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что российское внешнеполитическое ведомство оценило новую стратегию нацбезопасности США. По мнению МИД РФ, ключевой посыл стратегии — «мир с позиции силы» — ведет лишь к противостоянию. 

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