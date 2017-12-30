Посол РФ в США сделал вывод о желании Трампа поладить с Россией

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что Трамп не отказался от желания поладить с Россией.

Об этом глава диппредставительства в Вашингтоне заявил в пятницу, 29 декабря.

«Я делаю для себя вывод о том, что от желания наладить [отношения] или поладить с Российской Федерацией Дональд Трамп не отказался», — цитирует Антонова ТАСС.

Такие выводы посол сделал из содержания бесед лидеров двух стран.

27 ноября спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп хотел бы поладить с Россией, но действия Москвы затрудняют это.

«Это то, что президент всегда говорит: «Мы бы хотели поладить с Россией». Но то, что делает Россия, действительно затрудняет это», — сказал Волкер.

Перед этим Трамп подверг критике тех, кто сомневается в успехе сотрудничества с Россией. В своем микроблоге он назвал их дураками и ненавистниками.