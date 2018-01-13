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США создадут два новых ядерных боезаряда морского базирования

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Tim Wagner
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В проекте новой ядерной доктрины США говорится, что Вашингтон намерен создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования. Имеется в виду создание ядерной боеголовки малой мощности для баллистических подводных лодок. Кроме того, будет проведена работа над созданием заряда для крылатой ракеты морского базирования.

«США в ближайшее время модифицируют небольшое число существующих боеголовок БРПЛ, чтобы иметь вариант малой мощности, а в долгосрочной перспективе будут создавать современную ядерную крылатую ракету морского базирования», — указано в несекретной части документа.

С точки зрения США, новые боезаряды позволят Вашингтону обеспечить нестратегическое присутствие в регионах и они не нарушат положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее Пентагон заявил, что в настоящий момент ядерная доктрина США еще не готова, а также добавил, что есть несколько проектов документа. Как следует из опубликованных фрагментов предварительной доктрины, США планируют не проводить ядерные испытания без необходимости, а также собираются в ближайшие 10 лет вдвое увеличить расходы на ядерный арсенал.

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