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Пентагон готов к отражению самой масштабной кибератаки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство обороны США, фиксирующее рост числа кибератак, готовится к отражению самой масштабной атаки. Об этом заявил глава управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн.

По данным «РИА Новости», об этом Линн рассказал, выступая в четверг на конференции в Вирджинии. Он напомнил, что ранее объем атак в 1–2 гигабайта считался большим, и рассказал, что теперь осуществляются «600-гигабайтные атаки на точки доступа в интернет». Пентагон готов и к более масштабным атакам против своих систем, которые насчитывают 3,2 млн пользователей, заявил Линн.

«Есть «терабайт смерти», который уже стоит на пороге, мы готовы к этому, поэтому мы знаем, что это будет», — указал генерал.

Ранее сообщалось, что российскую операционную систему Astra Linux практически невозможно взломать.

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