Эксперт рассказал о неуязвимости для хакеров российской ОС Astra Linux

Российскую операционную систему Astra Linux практически невозможно взломать, а потому перевод на нее служебных компьютеров Минобороны станет важным шагом в укреплении кибербезопасности ведомства. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» во вторник, 9 января, высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.

«Astra Linux уже сертифицирована некоторыми нашими госорганами специфическими и в них используется, не в Минобороны, а в других. И сейчас Минобороны наконец-то на нее переходит. Об этом давно говорилось. Это хороший шаг с целью укрепления кибербезопасности. Проникнуть в эту операционную систему при помощи каких-либо вешних ухищрений практически невозможно», — отметил специалист.

По его словам, ОС Windows не применяется в системах боевого управления, но активно используется во внешних структурах.

«Windows вовсю используют финансисты, коммунальщики, учебные заведения и другие обеспечивающие структуры, которые непосредственного отношения к военным делам не имеют, но тесно взаимодействуют с Минобороны. Windows — это такая система, которая не слишком устойчива к внешнему воздействию, а также не вызывает доверие ее калифорнийское происхождение», — заключил Мураховский.

Ранее 9 января газета «Известия» со ссылкой на Минобороны России сообщила, что все служебные компьютеры ведомства будут переведены с ОС Windows на Astra Linux Special Edition. Кроме того, в министерстве планируют поставить отечественное программное обеспечение на служебные смартфоны и планшеты.