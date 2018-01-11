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Хакер 13 лет следил за компьютерами тысяч пользователей по всему миру

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Reporters
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Обвинения в слежке за пользователями сети через камеры и микрофоны в их компьютерах предъявлены жителю города Норт-Ройалтон. Власти штата Огайо полагают, что Филип Дурачинский сам создал вирусную программу, дал ей название Fruitfly и с ее помощью с 2003 по 2017 год следил за компьютерами тысяч людей.

При помощи вируса и других программ хакер имел доступ к данным пользователей, в том числе личного характера, сам включал микрофоны и камеры. Таким образом он мог фиксировать, что пользователь пишет, чем интересуется в сети и чем занят, об этом сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы располагают данными, что хакер составлял подробные записи о том, что ему удалось разузнать.

Ранее стало известно, что вредоносное ПО добывало криптовалюту и отправляло ее в КНДР.

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