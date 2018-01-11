Оглашение приговора россиянину Дринкману отложено в США

Суд вынесет приговор гражданину РФ Владимиру Дринкману 1 февраля, сообщил представитель прокуратуры в штате Нью-Джерси, сообщает ТАСС. Дринкман признал свою вину в причастности к хакерской атаке в США в 2015 году.

Разбирательство проходит в окружном суде в городе Камден, 1 февраля огласят приговор и Дринкману, и второму фигуранту — Дмитрию Смилянцу. Ожидалось, что приговор огласят 12 января. Их арестовали в Нидерландах в 2012 году по запросу американской стороны, затем передали США.

Следствие считает, что фигуранты дела (всего их четверо) причастны ко взлому компьютерных сетей более 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт. Действовала группа с 2005 по 2012 год, причиненный ущерб оценивался в $300 млн.

Дринкману грозит тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф более $1 млн.

Ранее стало известно, что хакеры похитили около 4736 биткоинов с криптобиржи NiceHash на сумму около $68 млн.