Сбербанк подключится к борьбе силовиков с хакерами

Сбербанк в сотрудничестве с силовыми ведомствами рассчитывает активизировать борьбу с киберпреступностью. В частности, банк создал с МВД рабочую группу по борьбе с хакерами.

«Мы создали рабочую группу, которая будет работать в постоянном режиме. С ФСБ мы работаем очень плотно в рамках цифровой экономики, с коллегами встречаемся на всех совещаниях и заседаниях», — сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Данных о мошенниках у нас накопилось очень много», — признал он.

По расчетам специалистов Сбербанка, в стране около 800-900 активных кибермошенников.

Уровень взаимодействия с МВД и ФСБ в сфере борьбы с этими хакерами «очень высокий», передает «РИА Новости» слова представителя Сбербанка.

Как писал iz.ru, хакеры в минувшем году предприняли более 300 тыс. попыток украсть денежные средства со счетов клиентов Сбербанка.