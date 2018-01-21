В Кремле уверены в возможности хороших отношений Путина и Трампа

Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Более того, мы в этом уверены», — подчеркнул он в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

По его мнению, развитию личных отношений глав государств противодействует негативное отношение внутри США в целом к России. «Очевидно, что внутренняя обстановка, скажем так, весьма неблагоприятна в отношении нашей страны», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщал портал iz.ru, ранее Дмитрий Песков сетовал, что продвигаться в контактах с Вашингтоном, не встречая взаимности с американской стороны, чрезвычайно тяжело.