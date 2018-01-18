Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
Президент России Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Лжи и некомпетентности», — ответил Песков на вопрос ведущей ВГТРК Наили Аскер-заде, опубликовавшей в своем Instagram фрагмент программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир в воскресенье.
Снять программу с Дмитрием Песковым, учитывая его бешеный график, было очень тяжело. Но мы это сделали! Смотрите в воскресенье поздно вечером на канале Россия 1. #действующиелица #Россия1
Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade) Янв 17, 2018 at 12:17 PST
Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина.