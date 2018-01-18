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Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Лжи и некомпетентности», — ответил Песков на вопрос ведущей ВГТРК Наили Аскер-заде, опубликовавшей в своем Instagram фрагмент программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир в воскресенье.

Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина.

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