Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего

Президент России Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Лжи и некомпетентности», — ответил Песков на вопрос ведущей ВГТРК Наили Аскер-заде, опубликовавшей в своем Instagram фрагмент программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в эфир в воскресенье.

Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о состоянии здоровья Владимира Путина.