Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всегда говорит правду. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Политик на вопрос, говорит ли он когда-нибудь неправду, заявил: «Нет». Фрагмент передачи, которая выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» в воскресенье, был продемонстрирован на телеканале «Россия 24».

Ранее Наиля Аскер-заде опубликовала в Instagram фрагмент беседы с Песковым, где он заявил, что президент Владимир Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность.