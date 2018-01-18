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Песков не отнес себя к либералам или силовикам в кремлевском окружении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не относит себя ни к силовикам, ни к либералам в кремлевском окружении, а является государственным служащим.

СМИ по традиции разделяют кремлевское окружение на либералов и силовиков. Отвечая на вопрос телеведущей ВГТРК Наили Аскер-заде, Песков ответил, что не относит себя к этим двум условным группам.

«Я государственный служащий», — сказал Песков.

Фрагмент интервью с Песковым телеведущая опубликовала в своем Instagram.

В ходе интервью Песков также рассказал о том, что больше всего не любит президент Владимир Путин.

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