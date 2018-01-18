Песков не отнес себя к либералам или силовикам в кремлевском окружении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не относит себя ни к силовикам, ни к либералам в кремлевском окружении, а является государственным служащим.
СМИ по традиции разделяют кремлевское окружение на либералов и силовиков. Отвечая на вопрос телеведущей ВГТРК Наили Аскер-заде, Песков ответил, что не относит себя к этим двум условным группам.
«Я государственный служащий», — сказал Песков.
Снять программу с Дмитрием Песковым, учитывая его бешеный график, было очень тяжело. Но мы это сделали! Смотрите в воскресенье поздно вечером на канале Россия 1. #действующиелица #Россия1
Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade) Янв 17, 2018 at 12:17 PST
Фрагмент интервью с Песковым телеведущая опубликовала в своем Instagram.
В ходе интервью Песков также рассказал о том, что больше всего не любит президент Владимир Путин.