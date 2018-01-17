Песков рассказал о здоровье Путина

Президент России Владимир Путин абсолютно здоров и способен «дать фору многим», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты отметили, что ранее в США были обнародованы результаты медобследования американского лидера Дональда Трампа, и поинтересовались, не планирует ли Кремль поступить аналогичным образом.

«Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера заверил журналистов, что президент «абсолютно здоров и может дать фору многим».