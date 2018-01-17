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Пять непарламентских партий поддержали кандидатуру Путина на выборах

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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О поддержке Владимира Путина на выборах заявили Партия пенсионеров России, Партия свободных граждан, а также партии «Гражданская сила», «Города России» и «За справедливость».

В частности, председатель Партии пенсионеров Николай Чеботарев объяснил такое решение  заслугами Путина в укреплении России. «Приняв страну в крайне тяжелом, больном состоянии, он ее реанимировал, поставил на ноги и сделал одним из глобальных игроков на мировой арене», — сказал партийный руководитель.

«Валовой внутренний продукт России увеличился в 12 раз за 16 лет, увеличился бюджет России в 22 раза, военные расходы — в 30 раз», — перечислил достижения своего кандидата лидер «Гражданской силы» Кирилл Быканин.

Партии «Города России» и «За справедливость» увидели в действиях Владимира Путина защиту близких им ценностей. Председатель партии горожан Владислав Коваленко хотел бы, чтобы «продолжалась работа» по развитию городов, а лидер второго политического объединения Владимир Пономаренко уверен, что Владимир Путин «разделяет идею о справедливости», уточняет ТАСС.

В свою очередь, председатель партии свободных граждан Александр Зорин пообещал бороться с призывами к бойкоту выборов. «Мы хотим создать специальный фонд и объявить вознаграждение за поимку за руку лиц, которые будут препятствовать выборам», — заявил Зорин.

Он добавил, что эту информацию активисты будут передавать в полицию.

Как писал портал iz.ru, по данным ЦИК на 17 января, в избирательной кампании на пост президента России принимают участие 17 кандидатов: два самовыдвиженца и 15 — от различных партий.

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